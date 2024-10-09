Markalar bir bir ifşa edildi! Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini yayımladı (8 Ekim 2024)

Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ekim'de taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etme kararı aldı. Sadece bir haftadır yayınlanan listelerde, hamburger zincirleri, ünlü köfteciler ve yüzlerce marka yer aldı.

Yeni listede yine en çok zeyntinyağlarında talit ve tağşişe ratslanırken, sucuk ve köfte ürünlerinde de hayvan iç organları tespit edildi. Öte yandan ünlü bir baharat markasının ürettiği kekikte yabancı madde tespit edildi. Yöresel ve bitkisel ürünler satan markaların macun ile pekmezlerinden de yabancı madde çıktı.