Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu görüntülendi Marmara Denizi'nde görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın örümcek ağı görünümüne sahip olması dikkati çekti.

Büyükada'daki bir grup dalgıç, deniz altındaki müsilajı (deniz salyası) görüntülemek için dalış yaptı. 1 | 12

Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan dalış ekibi Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında denizdeki müsilajın ulaştığı boyutu görüntüledi. 2 | 12

Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını görüntüledi. 3 | 12