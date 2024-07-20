Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında uyardı: 'Burası enteresan' Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin çevre illerden hissedilmesi sonrası deprem uzmanlarının açıklamaları takip ediliyor. Olası İstanbul depreminin 7 ve üzerinde olacağı söylenirken Marmara'daki deprem endişe yol açıktı. Deprem bilimcilerden peş peşe açıklamalar geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında, "Burası enteresan yerlerden birisi" uyarısını yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, 7,18 km derinlikte meydana geldi. İstanbul ve çeşitli illerde hissedilen deprem sonrası peş peşe açıklamalar geldi. Olası İstanbul depreminin 7 ve üzerinde olması beklenirken deprem uzmanlarının açıklamaları takip ediliyor. 1 | 7

Prof. Dr. Naci Görür, Ahmet Ercan'ın yanı sıra Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan canlı yayında açıklamalar geldi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgenin gerildiğini söyleyerek söz konusu sarsıntının büyük depremin habercisi olmadığını belirtti. Prof. Dr. Naci Görür ise bölgede zaman zaman 4 büyüklüğüne çıkan depremlerin olduğuna işaret ederek endişe yol açacak bir durum olmadığını ifade etti. 2 | 7

Prof. Dr. Şükrü Ersoy CNN Türk canlı yayınında Marmara Denizi'ndeki depremi yorumladı. Ersoy, "Burada Kuzey ve Güney yönleri olarak bir hareketlilik var. Burası enteresan yerlerden birisi. Dikkat edilmesi gerekiyor" uyarısında bulundu. 3 | 7