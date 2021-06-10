Marmara'daki müsilaj havadan görüntülendi
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor.
Marmara Denizi'nde görülen müsilaj havadan görüntülendi.
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Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor.
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Anadolu Yakası’nda Kartal ve Maltepe sahillerini kaplayan müsilaj, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında beyaz tabaka halinde havadan görüntülendi.
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