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Marmara'daki müsilaj havadan görüntülendi

Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor.

 Marmara Denizi'nde görülen müsilaj havadan görüntülendi.

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Marmara Denizi’ni etkisi altına alan müsilaj, İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki sahil ilçelerinde görülmeye devam ediyor.

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Anadolu Yakası’nda Kartal ve Maltepe sahillerini kaplayan müsilaj, Heybeliada, Kınalıada, Burgazada ve Büyükada açıklarında beyaz tabaka halinde havadan görüntülendi.

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