Marmara'daki müsilaj temizleniyor
"Marmara Denizi Eylem Planı" ile başlatılan çalışma kapsamında, denizden müsilaj toplanmaya başlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında, Marmara'daki müsilajı (deniz salyası) temizleme çalışmaları başladı.
Bakan Murat Kurum, "Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük en kapsamlı deniz temizliği seferberliğin, hareketini hep birlikte başlatıyoruz." açıklaması yaptı.
Marmara Denizi'nde görülen müsilajı temizleme çalışmaları, İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatıldı.