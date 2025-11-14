Masalsı manzara: Hilal Galata ve Çamlıca üzerinde parladı
İstanbul semaları, sonbaharın son dördün evresindeki turuncu hilalle büyüleyici bir manzaraya sahne oldu. Galata Kulesi ve Çamlıca Camisi’yle aynı karede görünen hilal, kentin siluetine masalsı bir güzellik kattı.
Turuncu tonlara bürünen hilal, tarihi Galata Kulesi’nin üzerinde masalsı bir görüntü sergiledi.
Hilalin sıcak ışığı, Çamlıca Camisi’nin siluetiyle birleşerek sonbahar gecesine mistik bir atmosfer kattı.
Yılın son dördün hilali, İstanbul semalarını turuncuya boyayarak mevsimin vedasını muhteşem bir görsel şölenle taçlandırdı.
