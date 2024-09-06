MASTERCHEF ÇALKAMA TARİFİ: Masterchef çalkama nasıl yapılır?
Masterchef’in son bölümünde yarışmacılar Manisa’da, bölgenin eşsiz lezzetlerini yaparak haftanın üçüncü takım oyununu oynadı. Yöresel yemeklerin arasında özellikle çalkama dikkat çekti ve izleyiciler bu sağlıklı ve pratik tarifi evde denemek için çalkamanın nasıl yapıldığını merak etmeye başladı. İşte, Masterchef çalkama tarifi, malzemeleri ve yapılışı...
Çalkama nedir?
Çalkama, az un, bol yeşillik, yumurta ve peynirle çok besleyici ve lezzetli bir ot böreğidir.
Çalkama için gerekli malzemeler
500 gram yeşillik (ıspanak, pazı, maydanoz, yeşil soğan)
1,5 su bardağı un
1,5 su bardağı mısır unu
Yarım su bardağı zeytinyağı
2,5 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı lor peyniri
Çalkama nasıl yapılır?
Yeşillikleri Hazırlayın: Ispanak, pazı ve diğer yeşillikler iyice yıkanır, ince ince doğranır.
Tuzla Ovun: Yeşillikler tuzla hafifçe ovularak suyu çıkarılır.
Un Karışımı: Bir kapta un ve mısır unu karıştırılır.
Tepsiye Dizin: Yağlanmış fırın tepsisine unlu karışımın yarısı dökülür, üzerine yeşillikler serilir, lor peyniri eklenir ve kalan un karışımı ile kaplanır.
Fırında Pişirin: 180 derecede önceden ısıtılmış fırında, üzeri kızarana kadar pişirilir.
Servis: Dilimlenerek süzme yoğurt ile servis edilir.
Çalkalama yapımı için ipuçları
Tamamını mısır unu ile yaparak glutensiz hale getirebilirsiniz.
Peynir yerine başka malzemeler kullanarak tarifi vegan yapabilirsiniz.