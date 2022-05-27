Mayısta 4 metre karla mücadele
Kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği Şırnak’taki yayla yolları göçerler için açılıyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri, Faraşin yaylalarının yollarını açmak için çalışma başlattı.
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Konumu itibariyle Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı yaylalardan geçen yollar, kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları göçerler için açmak için seferber oldu.
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Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığını açıp ilerleyen ekipler, 3 gündür aralıksız çalışıyor.
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