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  4. Mayısta 4 metre karla mücadele

Mayısta 4 metre karla mücadele

Kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği Şırnak’taki yayla yolları göçerler için açılıyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri, Faraşin yaylalarının yollarını açmak için çalışma başlattı.

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Konumu itibariyle Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı yaylalardan geçen yollar, kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları göçerler için açmak için seferber oldu. 

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Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığını açıp ilerleyen ekipler, 3 gündür aralıksız çalışıyor.

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