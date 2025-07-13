MEB AGS kaçta bitecek? Akademi Giriş Sınavı kaç dakika sürecek?
ÖSYM'nin düzenlediği Akademi Giriş Sınavı başladı. Yaklaşık 400 bin kişi bu sınavda 80 soruya cevap verecek. Sınav ile ilgili ayrıntılar merak edilirken "MEB AGS kaçta bitecek" sorusu yoğun şekilde geliyor.
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Bu yıl ilk defa gerçekleşen olan AGS sınavı saat 10.15'te başladı. Yüz binler sınavda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecan içerisinde... 80 soruluk sınavın kaç dakika süreceği ve ne zaman biteceği araştırılıyor.
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MEB AGS kaçta bitecek?
2025 Akademi Giriş Sınavı, saat 10.15'te başladı. Adaylar 80 soruya 110 dakika içerisinde cevap verecek. AGS sınavı 12.05'te sona erecek.
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