MEB AGS kaçta bitecek? Akademi Giriş Sınavı kaç dakika sürecek?

Bu yıl ilk defa gerçekleşen olan AGS sınavı saat 10.15'te başladı. Yüz binler sınavda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecan içerisinde... 80 soruluk sınavın kaç dakika süreceği ve ne zaman biteceği araştırılıyor.

1 | 2