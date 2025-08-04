MEB çöktü mü, neden çöktü? Milli Eğitim Bakanlığı sitesine neden girilmiyor?

Milli Eğitim Bakanlığının sayfasına ulaşmaya çalışanlar problemle karşılaşıyor. Siteye girmeye çalışanlar "Şu an servis bulunamıyor, daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısı ile karşılaşıyor. Bu sebeple "MEB çöktü mü, neden çöktü" sorusu hızlanmış durumda...

MEB çöktü mü?

Milli Eğitim Bakanlığının resmi sitesi yaşanan yoğunluktan dolayı çökmüş durumda... Bugün LGS tercih sonuçlarının açıklanacak olması nedeniyle site hem aileler hem de öğrenciler tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. Bu nedenle de zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.