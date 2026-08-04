MEB tarafından 2026 LGS tercih sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanıyor? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS tercih sonuçlarına çok az bir süre kaldı. Sonuçlar iple çekilirken kesin tarih ve saat sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığının sonuçları erken açıklama ihtimali de göz önünde bulundurulurken "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu bugün yoğun şekilde geliyor.
Yüz binler gönlündeki lise tercihini yaptı sonuçlara odaklandı. Adaylar deyim yerindeyse yüzdü yüzdü kuyruğuna geldi. Sonuçlar için eli kulağında diyebiliriz. Bugün hem aileler hem de öğrenciler "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
LGS tercih sonuçları bugün mü, yarın mı açıklanıyor?
2026 LGS sonuçları bugün değil yarın açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 5 Ağustos tarihini işaret etmişti fakat saat konusunda bir açıklama gelmedi. MEB geçen yıl sonuçlar saat 12.00'de erişime açmıştı.
2026 LGS takvimi...
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması