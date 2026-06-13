MEB üzerinden 2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? LGS soru ve cevap anahtarı sorgulama sayfası
LGS 2026 saat 12.50'de tamamlandı. Her iki oturumunda sona ermesinin ardından soru ve cevap anahtarı araştırması başladı. Bir yandan öğrenciler bir yandan da veliler "2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor" sorusuna cevap arıyor. İşte geçen sene yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...
Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS 2026 sona erdi. Şimdi gözler MEB'in açıklayacağı soru ve cevap anahtarında... Günün en çok iletilen sorusu "2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor" şeklinde...
2026 LGS soru ve cevap anahtarı saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS soru ve cevap anahtarının tarihi ve saati ile ilgili bir duyuru geçmedi. Geçen yıl incelendiğinde 2025 LGS soruları saat 14.00'te erişime açılmıştı. Bu yıl gözler yine saat 14.00-15.00 aralığında olacak.
MEB 2026 LGS SORGULAMA SAYFASI
LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yayımlamış olduğu kılavuza göre 10 Temmuz'da ilan edilecek.
2026 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi
10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı
10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı
13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması
13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması
5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi
5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması
10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı
10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması
14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı
17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması
24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması