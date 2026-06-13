2026 LGS soru ve cevap anahtarı saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS soru ve cevap anahtarının tarihi ve saati ile ilgili bir duyuru geçmedi. Geçen yıl incelendiğinde 2025 LGS soruları saat 14.00'te erişime açılmıştı. Bu yıl gözler yine saat 14.00-15.00 aralığında olacak.



MEB 2026 LGS SORGULAMA SAYFASI