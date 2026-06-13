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MEB üzerinden 2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? LGS soru ve cevap anahtarı sorgulama sayfası

LGS 2026 saat 12.50'de tamamlandı. Her iki oturumunda sona ermesinin ardından soru ve cevap anahtarı araştırması başladı. Bir yandan öğrenciler bir yandan da veliler "2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor" sorusuna cevap arıyor. İşte geçen sene yaşanan süreç ile ilgili bilgiler...

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MEB üzerinden 2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? LGS soru ve cevap anahtarı sorgulama sayfası - Resim: 1

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin ter döktüğü LGS 2026 sona erdi. Şimdi gözler MEB'in açıklayacağı soru ve cevap anahtarında... Günün en çok iletilen sorusu "2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor" şeklinde...

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MEB üzerinden 2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? LGS soru ve cevap anahtarı sorgulama sayfası - Resim: 2

2026 LGS soru ve cevap anahtarı saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS soru ve cevap anahtarının tarihi ve saati ile ilgili bir duyuru geçmedi. Geçen yıl incelendiğinde 2025 LGS soruları saat 14.00'te erişime açılmıştı. Bu yıl gözler yine saat 14.00-15.00 aralığında olacak.

MEB 2026 LGS SORGULAMA SAYFASI

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MEB üzerinden 2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? LGS soru ve cevap anahtarı sorgulama sayfası - Resim: 3

LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yayımlamış olduğu kılavuza göre 10 Temmuz'da ilan edilecek.

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MEB üzerinden 2026 LGS soruları açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor? LGS soru ve cevap anahtarı sorgulama sayfası - Resim: 4

2026 yılı sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

10 Temmuz 2026 - Merkezî sınav puanlarının ilanı

10 Temmuz 2026 - Tercihlere esas kontenjan tablolarının ilanı

13-24 Temmuz 2026 - Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

13-24 Temmuz 2026 - Yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınması

5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması

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