MEB üzerinden BİLSEM 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM 2026 ön değerlendirme sınavları bugün son buluyor. Öğrenciler 15 Aralık'tan bu yana sınava tabi tutuldu. Sınavı biten öğrenciler sonuç tarihi aramasını iyice sıklaştırırken ısrarla "BİLSEM 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yöneltiliyor.
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? On binlerce öğrenci bu soruya cevap arıyor. Bugün sınavın son günü olması nedeniyle aramalar yoğunlaştı. İşte Milli Eğitim Bakanlığının yayımlamış olduğu o takvim...
2026 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB tarafından daha önce yayımlanan takvime göre BİLSEM sonuçları 27 Şubat'ta erişime açılacak.
Ön değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra, Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin yetenek alanlarına göre yapılacak.
Genel zihinsel yetenek değerlendirmeleri RAM’larda, resim ve müzik alanındaki değerlendirmeler ise BİLSEM’lerde gerçekleştirilecek.