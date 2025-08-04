MEB'den duyuru bekleniyor! LGS sonuç sorgulama linki: LGS 2025 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Lise adaylarının beklediği gün geldi çattı. LGS'de başarılı puan alanlar 14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuç tarihi olarak 4 Ağustos'u işaret etmişti ve o gün geldi. Şimdi saat konusunda açıklama yapılamaması nedeniyle sorgulamalar her geçen dakika yükseliyor. En çok ağırlık verilen soru ise "LGS 2025 sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" şeklinde... 1 | 5

LGS nakil ne zaman başlıyor? LGS 2025'in ilk nakil dönemi, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlıyor. Yerleştirme sonuçlarının ardından, bir liseye yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunan bu süreç, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü sona erecek. 3 | 5

Nakil süreci takvimi 1. Nakil Tercih Başvuruları: 4-6 Ağustos 2025 1. nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2025 Nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci bir şans arayanlar için 2. nakil süreci başlayacak. 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan bu başvuruların sonuçları ise 14 Ağustos'ta duyurulacak. 4 | 5