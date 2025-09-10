Meclis ne zaman açılacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış tarihi...

Siyasi gündemin en önemli başlıklarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi oldu. Yeni yasama döneminde ele alınacak kanun teklifleri merakla beklenirken, ekim ayı yaklaşmasıyla birlikte "Meclis ne zaman açılacak" sorusu da öne çıkıyor.