Meclis ne zaman açılacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış tarihi...
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi merak ediliyor. Meclis'e gelecek kanun teklifleri büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Bu sebeple ekim ayı yaklaşırken "Meclis ne zaman açılacak" sorusu da hızlanıyor.
Meclis ne zaman açılacak?
21 Temmuz'da tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim 2025 tarihine mesaiye başlayacak.
