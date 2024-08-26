Meclis yoğun döneme başlayacak: Emekli, memur, esnaf ve işçiyi ilgilendiriyor Türkiye Büyük Millet Meclis'inin 30 Temmuz'da tatile girmesi sonrasında gözler yeni yasama döneminde çevrildi. Meclis'in gündeminde milyonları ilgilendiren 8 başlığın gündeme gelmesi bekleniyor. Yapılacak düzenlemelerin arasında Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, çalışma saatlerinde değişiklik ve ev kadınlarına emeklilik gibi başlıkların yer aldığı ifade ediliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclis'i yılın son çeyreğinde yeni yasama dönemine başlamış olacak. Meclis'in gündeminde özellikle sosyal konularda milyonları ilgilendiren ve onların hayatını değiştirecek 8 başlığın yer alması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, işte yeni dönemde gündeme gelmesi beklenen o değişiklikler: 1 | 9

* Emekli maaş bağlama sistemi ele alınacak Milyonlarca emekli ve çalışanı ilgilendiren bu reform ile emekli aylık bağlama formülleri yeniden ele alınacak, karmaşık olan maaş sistemi sadeleşmiş olacak. Orta Vadeli Program'da da yer alan reforma göre sadece prime esas kazançlar değil çalışma gün sayısının da etkisi artacak. Böylece çalışanların daha çok sistemde kalmaları teşvik edilecek. Yüksek prim ödeyen ve çok çalışan daha yüksek emekli aylığı almış olacak. 2 | 9

* Tamamlayıcı emeklilik Yine Orta Vadeli Program'da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile çalışanlara ikinci bir emekli maaşı gelecek. Bu yılın son çeyreğinde hayata geçmesi planlanan ikinci emeklilik BES aracılığı ile yapılacak ve çalışanlar Sosyal Güvenlik kurumu dışında ikinci bir emekli maaşı ya da toplu para alma imkanına kavuşacak. 3 | 9