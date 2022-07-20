"Mein Schiff 5" ve "Riviera" Bodrum'a yanaştı

İskeleye yanaşan 238 metrelik "Riviera" adlı kruvaziyerde ise 493 yolcu ve 772 personel bulunuyor.

Kuşadası Limanı'ndan gelen ve akşam ilçeden ayrılıp Antalya Limanı'na devam edecek gemiden inen ABD ağırlıklı yolcular, Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı.