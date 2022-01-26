Meke Gölü'ne kamyonlarla kar taşınıyor

Konya ve çevresinde bir haftadır etkili olan yoğun kar yağışı, gölün kurumaması için bir fırsat oluşturdu. Karapınar Belediyesi ekipleri ilçe merkezinde 25 santimetreye kadar ulaşan karı kamyonlarla merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Meke Gölü'ne taşımaya başladı.

Çalışmaları yakından takip eden Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, konuya ilişkin ana ve ara yollar ile kaldırımlarda biriken kar kütlelerinin belediye ekipleri tarafından temizlendiğini söyledi. Yaka, hem vatandaşın güvenliğini hem de Meke Gölü'nün selametini düşündüklerini vurgulayarak şöyle konuştu: