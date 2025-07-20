Memur emekli (4C) maaş farkı (zam farkı) ne zaman yatacak?
Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca memur ve emekli için maaş zamlı maaşlarını almaya başladı. Memur emeklisi ise 1-5 temmuz tarihleri arasında zamsız maaş alırken gözler şimdi maaş farklarında... Bu nedenle son günlerde en çok sorulan sorulardan biri "Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak" oldu.
TÜİK'in 3 Temmuz'da açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli 6 aylık enflasyon farkı almaya hak kazandı. Maaşlar peyderpey yatacak. Memur emeklisi için ise durum farklı seyrederken "Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu son günlerin en çok merak edilen konularının başında geliyor.
Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatar?
Hükümetten memur emeklisinin maaş farkı için tarihler paylaşılmadı. Geçen yıl, emekli Sandığı (4/C) kapsamındaki memur emeklileri için maaş farkı ödemeleri 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara yatırıldı. Bu yıl da gözler 28 Temmuz Pazartesi gününde...