Memur emekli (4C) maaş farkı (zam farkı) ne zaman yatacak?

TÜİK'in 3 Temmuz'da açıkladığı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli 6 aylık enflasyon farkı almaya hak kazandı. Maaşlar peyderpey yatacak. Memur emeklisi için ise durum farklı seyrederken "Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu son günlerin en çok merak edilen konularının başında geliyor.

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