Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli zam farkı tarihi belli oldu mu?
Milyonlarca emekli ve memur bugün zamlı maaşlarını alıyor. Memurlar bugün zam farkını da hesaplarında görecek. Fakat memur emeklisi için takvim netleşmedi. Bu nedenle milyonlarca emekli "Maaş farkı ne zaman yatacak" sorusunu yöneltiyor. İşte beklenen tarih...
Emekli, memur bugün zamlı maaşlarını alıyor. Sırada memur emeklisi var. 1-5 Temmuz arasında zamsız maaşlarını alan emekli şimdi hükümetin açıklayacağı maaş farkı takvimini bekliyor. Dillerden düşmeyen soru ise "Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak" şeklinde...
Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur emeklisi için maaş farkı ödeme takvimi netleşmedi. Bu ay içinde farklar kesin olarak yatacak ama tarih konusunda kesinlik henüz yok. Beklentiler 28 Temmuz Pazartesi zam farkının yatabileceği yönünde...
Memurlar zamlı maaşlarını ve farklarını alacak
Memur maaşlarına 2025 Temmuz itibarıyla yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Ayrıca 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki maaş farkları da hesaplanarak memurlara ödenecek. Söz konusu ödemelere ilişkin süreç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasını taşıyan resmi genelgeyle duyuruldu.