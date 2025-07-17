Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli zam farkı tarihi belli oldu mu?

Emekli, memur bugün zamlı maaşlarını alıyor. Sırada memur emeklisi var. 1-5 Temmuz arasında zamsız maaşlarını alan emekli şimdi hükümetin açıklayacağı maaş farkı takvimini bekliyor. Dillerden düşmeyen soru ise "Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak" şeklinde... 1 | 3

Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emeklisi için maaş farkı ödeme takvimi netleşmedi. Bu ay içinde farklar kesin olarak yatacak ama tarih konusunda kesinlik henüz yok. Beklentiler 28 Temmuz Pazartesi zam farkının yatabileceği yönünde... 2 | 3