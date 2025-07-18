Memur emeklisi maaş farkı yattı mı, bugün yatar mı? 4c emekli zam farkı ne zaman yatacak?

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon sonrası 6 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memura zam yapıldı. Memur ilk zamlı maaşını dün aldı. Şimdi memur emeklisi zam farkını bekliyor. Konu milyonlarca emekli için büyük önem arz ederken "Memur emeklisi maaş farkı yattı mı" sorusu peş peşe geliyor. 1 | 3

Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emeklisi için maaş farkı ödeme takvimi netleşmedi. Bu ay içinde farklar kesin olarak yatacak ama tarih konusunda kesinlik henüz yok. Beklentiler 28 Temmuz Pazartesi zam farkının yatabileceği yönünde... En kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor. 2 | 3