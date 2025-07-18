Memur emeklisi maaş farkı yattı mı, bugün yatar mı? 4c emekli zam farkı ne zaman yatacak?
Memur ve emekli zamlı maaşlarını almaya başladı. Emekliye tahsis numarasına göre zamlı maaşları yatacak. Emekli memur ise henüz zamlı maaşını almış değil. Bu sebeple aramalar her geçen gün sıklaşıyor. "Memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu gündemin en önemli sorularından biri durumunda...
3 Temmuz'da açıklanan enflasyon sonrası 6 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memura zam yapıldı. Memur ilk zamlı maaşını dün aldı. Şimdi memur emeklisi zam farkını bekliyor. Konu milyonlarca emekli için büyük önem arz ederken "Memur emeklisi maaş farkı yattı mı" sorusu peş peşe geliyor.
Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur emeklisi için maaş farkı ödeme takvimi netleşmedi. Bu ay içinde farklar kesin olarak yatacak ama tarih konusunda kesinlik henüz yok. Beklentiler 28 Temmuz Pazartesi zam farkının yatabileceği yönünde... En kısa sürede açıklama yapılması bekleniyor.
Memurlar zamlı maaşlarını ve farklarını alacak
Memur maaşlarına 2025 Temmuz itibarıyla yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Ayrıca 1-14 Temmuz tarihleri arasındaki maaş farkları da hesaplanarak memurlara ödenecek. Söz konusu ödemelere ilişkin süreç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasını taşıyan resmi genelgeyle duyuruldu.