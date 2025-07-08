Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları hangi tarihte yatırılacak? Bu ay zamlı maaşlar yatacak mı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 haziran ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla birlikte memur, yüzde 15,57; emekli ise yüzde 16,77 zam alacak. Zamlı maaşlar henüz yatmazken memur ve memur emeklisinin gündeminde maaş farkı yer alıyor. Öte yandan emekli ise zamlı maaşların ne zaman yatacağını sorguluyor. 1 | 4

Memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'i ila 5'i arasında, memurlar ise maaşlarını her ayın 15'inde alıyor. Maaş farklarının ödeme takviminin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Beklentiler 14 Temmuz'da maaş farklarının yatacağı yönünde... 2 | 4

SSK 4A emekli maaşı ödeme günleri Emekliler bu ay zamlı maaşlarını alacaklar. En düşük emekli aylığı alanlar için ise TBMM'inden yasa çıkması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ödeme günü netliğe kavuşacak. 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde; Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor. 3 | 4