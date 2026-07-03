MEMUR MAAŞ ZAMMI: Memur ve memur emeklisi maaşı 6 aylık enflasyon farkı kaç oldu? Memur zam oranı ne kadar?
TÜİK'in açıkladığı haziran enflasyon rakamları sonrası memur ve memur emeklisinin zam oranı netleşti. Milyonlarca memur ve memur emeklisi şimdi gelen rakamları öğrenmek istiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyon farkı hesaplandı ve memur ile memur emeklisinin zam oranı belli oldu. Şimdi peş peşe gelen soru "Memur zam oranı ne kadar" oluyor.
Memur ve memur emeklisi maaş zammı kaç oldu?
TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da ilan etti. TÜİK verilerine göre enflasyon haziran ayında yüzde 0,99, yıllık olarak ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklisine
%13.52 zam yapılacak.
Kulislere göre emekli ve memura ek zam ya da refah payı beklenmiyor.