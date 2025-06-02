Memur maaşı erken yatacak mı? Memur maaşları bayramdan önce yatar mı?
Emekli maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde yatırılacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından memurlar da maaşlarının durumu merak konusu oldu. Yüz binlerce memur herhangi bir gelişme olup olmadığını merak ederek "Memur maaşı erken erken yatar mı" sorusunu sormaya başladı.
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Kurban Bayramı yaklaşırken hükümetten emeklilere müjde geldi. Yaklaşık 16 milyon emekli maaşlarını bayramdan önce alacak. Bu sıcak gelişme sonrası memur maaşları gündem oldu. Memurlar şimdi "Memur maaşı erken yatacak mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte son durum...
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Memur maaşları erken yatacak mı?
Memur maaşlarının erken yatacağı konusunda hükümetten bir açıklama gelmedi. Herhangi bir gelişme olmadığı takdirde memurlar maaşlarını 15'inde alacak.
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