Memur maaşı ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkı memur maaş zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları yarın açıklanıyor. Memurun gündeminde zam oranları yer alıyor. 5 aylık enflasyon farkı ile birlikte memurların maaşı da az çok belli olacak. Bu nedenle verilere saatler kala "Memur maaşı ne kadar olacak" sorusu hızlanıyor. İşte tahminlere göre memurun alacağı maaş zammı... 1 | 3

Memur maaşı zam oranı ne kadar olacak? Enflasyon rakamları yarın saat 10.00'da açıklanacak. Oranların açıklanması ise birlikte memur ve memur emeklisinin zam oranı şekillenecek. 4 aylık zam farkı 12.29 olarak açıklanmıştı. AA Finans beklentisine göre bu ay yüzde 2.10 aylık enflasyon bekleniyor. Enflasyonla sözleşme zammı arasındaki farkın daha düşük gerçekleşebileceği ve bu durumda zam oranının yüzde 16,5 ile yüzde 17 aralığında oluşabileceği değerlendiriliyor. 2 | 3