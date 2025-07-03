Memur maaşı zammı 2025 belli oldu: 6 aylık enflasyon farkı memur maaşı zam oranı ne kadar oldu?

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği kritik veri bugün paylaşıldı. TÜİK tarafından vatandaşlara duyurulan haziran ayı enflasyon oranları ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu fark emekli ve memur için bir hayli önemli... Fark hesaplandı ve memurun alacağı zam oranı belli oldu. Günlerdir birçok varsayım yapılırken net oran bugün kamuoyu ile paylaşıldı. "Memur maaşı zam oranı ne kadar oldu" sorusu veriler sonrası art arda geliyor. 1 | 4

6 aylık enflasyon farkı memur maaşı zam oranı ne kadar oldu? TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranını açıklaması ile memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 6 aylık zam farkı da netleşti. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla birlikte, memurlar ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 16,33 oranında bir zam yapılması bekleniyordu. Haziran ayında enflasyon 1,37 olarak gerçekleşti. 6 aylık enflasyon farkı ise 16,57 oldu. 2 | 4

Memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren haziran enflasyonu açıklandı. TÜİK, haziran ayında enflasyonun 1.37 olarak, yıllık bazda ise yüzde 35.05 olarak gerçekleştiğini duyururken, memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak 6 aylık zam farkı da 16,57 oldu. 3 | 4