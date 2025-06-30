Memur maaşı zammı: Memur maaşı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam yapılacak?
Memurun gözü haziran ayı enflasyon verilerinde... 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı netleşecek. Beklentiler merak edilirken uzmanların da görüşleri araştırılıyor. Sıklıkla "Memur maaşı ne kadar olacak" sorusu yöneltiliyor.
Temmuz, memur ve memur emeklisi için zam ayı anlamına geliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Böylelikle milyonlarca kişinin zam oranı açıklanacak. Verilere sayılı günler kala herkesin dilinde "Memur maaşı ne kadar olacak" sorusu var.
Memur maaşı ne kadar olacak?
TÜİK'in 3 Temmuz Perşembe günü açıklayacağı haziran enflasyon verisiyle birlikte, memur maaşlarına yılın ikinci yarısında yapılacak yasal zam oranı netleşecek. Piyasa beklentilerine göre haziran ayında TÜFE artışı ortalama yüzde 1,61 seviyesinde gerçekleşebilir. Bu oranın doğrulanması halinde, ocak-haziran dönemi enflasyonu yüzde 16,95’e ulaşacak.
Bu verilere göre, memur maaşlarında yüzde 16’ya yakın bir artışın gündeme gelmesi bekleniyor. Memur maaşlarına yapılacak zamda toplu sözleşme farkı da dikkate alınacak.