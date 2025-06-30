Memur maaşı zammı: Memur maaşı ne kadar olacak? Yüzde kaç zam yapılacak?

Temmuz, memur ve memur emeklisi için zam ayı anlamına geliyor. TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Böylelikle milyonlarca kişinin zam oranı açıklanacak. Verilere sayılı günler kala herkesin dilinde "Memur maaşı ne kadar olacak" sorusu var.

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