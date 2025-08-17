Memur toplu sözleşme son durum... Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı mı? Zam teklifi yüzde kaç olacak?

Memur ve memur emeklisi için bugün yeni bir zam teklifi yapılacak. İlk iki teklif kabul görmemişti, bugünkü teklif merakla bekleniyor. Milyonlar son gelişmeleri yakından takip ederken ayrıntılar araştırılıyor.

Memur ve memur emeklisi toplu sözleşmesi için hükümet ve sendikalar bugün yine masaya oturacak. Teklif henüz sunulmuş değil. Zam oranı açıklanır açıklanmaz haberimize ekleyeceğiz.

Memur ve memur emeklisi zam oranı açıklandı mı?

Memur-Sen'in talepleri neler?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.

Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.