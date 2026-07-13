Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 4C emekli maaş farkı tarihi belli oldu mu?
Emekli ve memurun gözü maaş farklarında... Memur ve memur emeklisi yüzde 13,52'lik zam oranı alırken maaş farkı için gözlerini hükümete çevirmiş durumda... Bugün haftanın ilk günü olması nedeniyle aramalar daha da hızlandı. Herkesin dilinde aynı soru var: Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur emeklisi maaşlarını 1-5 Temmuz tarihleri arasında aldı. Bu yatan maaşlar zamsız maaşlardı. Memur emeklisine yüzde 13,52'lik maaş farkı yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamaları dikkatle takip edilirken bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak" diye soruyor.
4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur emeklisinin maaş farkı tarihi henüz netleşmiş değil. Bu hafta içi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama yapılması bekleniyor. Tahminlere göre maaş farklarının gelecek hafta hesaplara geçmesi bekleniyor.
Memur maaş farklarının ise 15 Temmuz'da hesaplara geçmesi öngörülüyor.
4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.
BAĞKUR (4B) emekli maaş ödeme tarihleri...
Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.