Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 4C emekli maaş farkı tarihi belli oldu mu?

Memur emeklisi maaşlarını 1-5 Temmuz tarihleri arasında aldı. Bu yatan maaşlar zamsız maaşlardı. Memur emeklisine yüzde 13,52'lik maaş farkı yatacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıklamaları dikkatle takip edilirken bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak" diye soruyor.