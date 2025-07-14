Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

Memur ve emekli bu ay zamlı maaşlarını alacak. Fakat 14 günlük maaş farkı için ise tarihler henüz netleşmiş değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 haziran ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla birlikte memur, yüzde 15,57; emekli ise yüzde 16,77 zam alacak. Milyonlar maaş farkı tarihini öğrenmeye çalışırken "Maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu sıklıkla geliyor.

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