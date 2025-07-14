Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?
Memur ve emekli maaş farkı için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca kişi hükümetin paylaşacağı takvime odaklanırken "Maaş farkı yattı mı" sorusu yoğun şekilde geliyor. Vatandaşlar son gelişmeleri yakında takip etmek istiyor. İşte olası tarihler...
Memur ve emekli bu ay zamlı maaşlarını alacak. Fakat 14 günlük maaş farkı için ise tarihler henüz netleşmiş değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 haziran ayı enflasyon verilerini paylaşmasıyla birlikte memur, yüzde 15,57; emekli ise yüzde 16,77 zam alacak. Milyonlar maaş farkı tarihini öğrenmeye çalışırken "Maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu sıklıkla geliyor.
Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur, emekli bu ay zamlı maaşlarını alacak. Farklar için ise tarihler netleşmiş değil. Bu ay sonuna kadar maaş farklarının yatması bekleniyor. Geçen yıl ödemeler 26 Temmuz'da gerçekleşmişti.
SSK (4A) EMEKLİLERİ MAAŞ ÖDEMELERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Temmuz
4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEMELERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27 25 Temmuz
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 Temmuz’da zamlı emekli maaşlarını alırlar.