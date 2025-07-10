Memur ve memur emeklisi maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayın enflasyon rakamlarını 3 Temmuz'da açıkladı. Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme ile birlikte yüzde 15,57 zam aldı. Ek zam gelmezken şimdi memur ve memur emeklisi "Maaş farkı ne zaman yatacak" sorusuna cevap arıyor.

Maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklisi maaş farkı takvimi henüz açıklanmadı. Birkaç gün içinde maaş farkları ile ilgili duyuru yapılması bekleniyor. Bu ay sonuna kadar maaş farkları muhakkak yatacak.