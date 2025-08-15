Memur ve memur emeklisi toplu sözleşme son gelişmeler... Memur zam teklifi ne oldu? Memura ne kadar zam yapılacak?

Hükümet 12 Ağustos'ta yaptığı toplantıda memur ve memur emeklisine 2026 ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'in ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etti. Sendikalar bu teklifi yetersiz buldu. Gözler kinci teklife çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile sendikaların bugün bir kez daha bir araya geleceği belirtildi. Şimdi sıkça gelen soruların başında "Memur zam teklifi ne oldu" geliyor?

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıklamasında "Taban aylığına 1000 TL'lik zam teklifi yapıldı" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca "Bu teklif müzakere edilebilir bir teklif değil" derken "Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibarıyla Türkiye genelinde iş bırakarak Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik" diye konuştu

Memur zam teklifi ne oldu?

Memur-Sen'in talepleri neler?

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ile ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam verilmesini talep etmişti.

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam yapılması ve ilk 6 ay için 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istenmişti.

Böylece 2026 için yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmişti.

Ayrıca enflasyon farkının, dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren ve 2 puan artırımlı olarak ödenmesi de talep edildi.