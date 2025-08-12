Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu! Memur zam teklifi ne kadar? Memur maaş zammı oranı kaç oldu?

2026-2027 yılı memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde bugün hükümet ilk teklifini sundu. 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi şimdi oranları öğrenmeye çalışıyor. Sıkça gelen soruların başında "Memur ve memur emeklisi zam teklifi kaç oldu" sorusu geliyor.

Memur-Sen'in talepleri neler?

Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylık zammı istedi. Bu artışa ek olarak yüzde 10 refah payı ve ilk altı ay için yüzde 25 oransal zam talep edildi. Böylece 2026 yılı için toplamda yüzde 88 oranında bir artış hedefleniyor.

2027 Yılı Talepleri

2027 yılı için ise 7 bin 500 lira taban aylık zammı önerildi. Oransal zam talepleri ise ilk altı ay için yüzde 20, ikinci altı ay için yüzde 15 olarak belirlendi. Bu taleplerle birlikte 2027 yılında yüzde 47 oranında bir artış öngörülüyor.