MEMUR ZAMMI: Memur maaşı zam oranı ne kadar olacak? 2025 memur maaşları yüzde kaç artacak?

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Perşembe saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını ilan edecek. Milyonlarca emekli ve memurun zam oranı bu verilerin ardından belli olacak. Enflasyon beklentileri açıklanırken uzmanların görüşleri araştırılıyor. En çok da "Memur maaşı zam oranı ne kadar olacak" sorusu yöneltiliyor.

Memur zammı ne kadar olacak?

Şu ana kadar kesinleşen 5 aylık enflasyon oranı %15,09. Haziran ayı için ise %1 ile %2 arasında değişen tahminler yapılıyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon farkının %16 ile %18 arasında, genel olarak ise %17 seviyelerinde olması bekleniyor. Merkez Bankası’nın son piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi %17,13.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla birlikte, memurlar ve memur emeklileri için yaklaşık %16,33 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu oran, %17,13'lük enflasyon simülasyonu esas alınarak hesaplandı.