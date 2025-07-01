MEMUR ZAMMI: Memur maaşı zam oranı ne kadar olacak? 2025 memur maaşları yüzde kaç artacak?
Memur zammı için geri sayım başladı. Perşembe günü milyonların alacağı zam oranı açıklanacak. Ek zam yapıp yapılmayacağı da merak edilirken günden güne "Memur maaşı zam oranı ne kadar olacak" sorusu artıyor. İşte uzmanların hesaplamalarına göre gelecek zam oranı...
Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz Perşembe saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını ilan edecek. Milyonlarca emekli ve memurun zam oranı bu verilerin ardından belli olacak. Enflasyon beklentileri açıklanırken uzmanların görüşleri araştırılıyor. En çok da "Memur maaşı zam oranı ne kadar olacak" sorusu yöneltiliyor.
Memur zammı ne kadar olacak?
Şu ana kadar kesinleşen 5 aylık enflasyon oranı %15,09. Haziran ayı için ise %1 ile %2 arasında değişen tahminler yapılıyor. Bu tahminler doğrultusunda, 6 aylık toplam enflasyon farkının %16 ile %18 arasında, genel olarak ise %17 seviyelerinde olması bekleniyor. Merkez Bankası’nın son piyasa katılımcıları anketine göre 6 aylık enflasyon beklentisi %17,13.
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla birlikte, memurlar ve memur emeklileri için yaklaşık %16,33 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu oran, %17,13'lük enflasyon simülasyonu esas alınarak hesaplandı.
Yeni maaş tahminleri
Bu oranlara göre:
En düşük memur maaşının 50.735 TL’ye,
En düşük memur emeklisi maaşının ise 22.762 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Hükümetin, enflasyon verileri açıklandıktan sonra en düşük emekli maaşı için yeni bir taban belirlemesi veya refah payı gibi ilave artışlar yapması bekleniyor. Ancak bu konuda bir karar alınması için yasal düzenleme gerekiyor ve sürecin Meclis’e sunulması planlanıyor.
Kabine toplantısından doğrudan bir maaş rakamı çıkması beklenmiyor. Zira taban maaşın belirlenmesi, enflasyon oranı kesinleştikten sonra yapılacak teknik hesaplamalara dayanıyor.
Eğer hesaplanan maaş küsuratlı bir değerde kalırsa (örneğin 16.948 TL gibi), bu tutarın yuvarlanıp yuvarlanmayacağına ise Meclis karar verecek.