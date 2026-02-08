Google Haberler

Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü

Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kalırken, AFAD ekipleri mahsur kalan hayvanları tahliye etti, çiftçiler ise mallarını kurtarmak için zamanla yarıştı.

Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 1

Bulgaristan'da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası debisi artan Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri, çiftlikler ve bağ evleri sular altında kaldı. 

1 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 2

Taşkının ardından bölgede yaşayan çiftçiler, hayvanlarını ve mallarını kurtarmak için seferber oldu.

2 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 3

Bulgaristan'daki barajlarda doluluk oranının yüzde 95'e ulaşması nedeniyle kontrollü su tahliyesine başlandığı öğrenilirken, Meriç Nehri'nin debisinin 1157 metreküp/saniyeye kadar yükselerek artmaya devam ettiği bildirildi.

3 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 4

Üç nehrin birleştiği Edirne'de, nehir kenarlarında bulunan yerleşim alanları ve tarım arazilerinde yaşayan vatandaşlar tedbir aldı.

4 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 5

AFAD ve jandarma ekipleri muhtemel olumsuzluklara karşı sahada hazır bekliyor.

5 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 6

Meriç Nehri'nin yatağından çıkması sonucu birçok hayvan sular altında kalan alanlarda mahsur kaldı.

6 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 7

Su basan yerleşim alanlarına botlarla giren AFAD ekipleri; koyun, köpek, kedi ve çok sayıda hayvanı güvenli bölgelere tahliye etti.

7 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 8

Hayvanlarına yeniden kavuşan çiftçiler, yaşadıkları sevinci gözyaşları içinde dile getirdi. 

8 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 9

Bölgede su seviyelerinin yakından takip edildiği ve denetimlerin sürdüğü belirtildi.

9 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 10
10 11
Meriç Nehri taştı: Hayvanlar tahliye edildi, tarım arazileri ve çiftlikler suya gömüldü - Resim: 11
11 11