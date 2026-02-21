Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, bölgede gerekli kontrollerin sürdüğünü belirterek, şu ana kadar yerleşim alanlarını tehdit eden bir durumun bulunmadığını ifade etti. Çiftçiler ise yaşanan su baskınının dönemsel olduğunu ve çekilmenin ardından arazilerde ciddi bir zarar beklemediklerini dile getirdi.