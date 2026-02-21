Google Haberler

Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Meriç Nehri'ndeki debinin yükselmesi nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 1

Bölgede son günlerde etkili olan yağışlar ve yukarı havzalardan gelen suyun etkisiyle debinin arttığı belirtilirken, taşkın sularının özellikle nehir çevresindeki ekili alanlarda etkili olduğu öğrenildi.

1 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 2

Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, bölgede gerekli kontrollerin sürdüğünü belirterek, şu ana kadar yerleşim alanlarını tehdit eden bir durumun bulunmadığını ifade etti. Çiftçiler ise yaşanan su baskınının dönemsel olduğunu ve çekilmenin ardından arazilerde ciddi bir zarar beklemediklerini dile getirdi.

2 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 3
3 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 4
4 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 5
5 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 6
6 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 7
7 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 8
8 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 9
9 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 10
10 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 11
11 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 12
12 13
Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Resim: 13
13 13