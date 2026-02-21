Meriç Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde, Meriç Nehri'ndeki debinin yükselmesi nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.
Bölgede son günlerde etkili olan yağışlar ve yukarı havzalardan gelen suyun etkisiyle debinin arttığı belirtilirken, taşkın sularının özellikle nehir çevresindeki ekili alanlarda etkili olduğu öğrenildi.
Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi, bölgede gerekli kontrollerin sürdüğünü belirterek, şu ana kadar yerleşim alanlarını tehdit eden bir durumun bulunmadığını ifade etti. Çiftçiler ise yaşanan su baskınının dönemsel olduğunu ve çekilmenin ardından arazilerde ciddi bir zarar beklemediklerini dile getirdi.