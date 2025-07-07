Merkez Bankası toplantısı ne zaman? TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Faizler ne kadar düşecek?

Merkez Bankası bu ay bir toplantı gerçekleştirecek. Faizlerin ne kadar düşürüleceği merak edilirken toplantı tarihi de araştırılıyor. Sıklıkla "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu iletiliyor. İşte tarihler...

Faizler ne kadar düşecek?

Uzmanların beklentilerine göre, Merkez Bankası'nın temmuz ayında bir faiz indirimi yapması kuvvetle muhtemel...

Genel beklenti, politika faizinin 300 baz puan indirilerek 43'lü seviyelere çekilmesi yönünde.

Bazı bankaların beklentisi ise 350 baz puanlık bir indirim şeklinde ifade ediliyor.

Bugün gelen enlfasyon rakamı sonrası 400 ila 500 baz puana kadar daha büyük bir indirim yapma ihtimali de bulunuyor.