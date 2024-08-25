Mersin'de nar üreticisinin hasat mesaisi başladı
Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen narlar hasat edildi. Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede sezonun ilk nar hasadı, Kurtuluş Mahallesi'ndeki 35 dönümlük bahçesinde yapıldı.
Yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede sezonun ilk nar hasadı, Mustafa Ata'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki 35 dönümlük bahçesinde yapıldı.
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Tarım işçilerince dalından toplanan narlar, sandıklara yerleştirildikten sonra kamyonetlere taşındı.
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Kilogramı 30 liradan satılan ürünler, iç ve dış piyasaya pazarlanıyor.
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Ata, gazetecilere, sıcak hava nedeniyle meyvelerin 20 gün erken olgunlaştığını söyledi.
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