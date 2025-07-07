Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. Milli Savunma Bakanlığı dün 8 askerimizin metan gazından zehirlenerek şehit olduğunu duyurdu. Bu kahreden gelişmenin ardından metan gazı ile ilgili bilgiler bir kez daha gündem oldu ve sıkça "Metan gazı zehirler mi, kokar mı" sorusu geliyor. 1 | 3

Metan gazı zehirler mi? Metan gazı (CH₄) doğrudan zehirleyici değildir, yani vücutta toksik etki yaratmaz. Ancak kapalı ve havalandırmasız ortamlarda yüksek oranda biriktiğinde oksijenin yerini alarak boğulmaya neden olabilir. Ayrıca yanıcı ve patlayıcıdır, bu da ciddi risk oluşturur. 2 | 3