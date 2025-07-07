Metan gazı zehirler mi, kokar mı?
Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada metan gazından 19 askerimiz etkilenirken 8 askerimiz şehit oldu. Türkiye büyük bir acı yaşarken metan gazı ile ilgili soruları sıkça gelmeye başladı. Yoğun bir şekilde "Metan gazı zehirler mi, kokar mı" diye soruluyor.
Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. Milli Savunma Bakanlığı dün 8 askerimizin metan gazından zehirlenerek şehit olduğunu duyurdu. Bu kahreden gelişmenin ardından metan gazı ile ilgili bilgiler bir kez daha gündem oldu ve sıkça "Metan gazı zehirler mi, kokar mı" sorusu geliyor.
Metan gazı zehirler mi?
Metan gazı (CH₄) doğrudan zehirleyici değildir, yani vücutta toksik etki yaratmaz. Ancak kapalı ve havalandırmasız ortamlarda yüksek oranda biriktiğinde oksijenin yerini alarak boğulmaya neden olabilir. Ayrıca yanıcı ve patlayıcıdır, bu da ciddi risk oluşturur.
Metan gazı kokar mı?
Metan gazı saf halde kokusuzdur. Kendi başına herhangi bir koku yaymaz, bu yüzden sızıntı durumunda fark edilmesi zordur.