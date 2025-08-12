Meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru bu gece mi? Türkiye'den izlenecek mi?
Dünya Perseid meteor yağmuruna hazırlanıyor. Muhteşem doğa olayını kaçırmak istemeyenler "Meteor yağmuru ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda... Öte yandan Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den izlenip izlenmeyeceği de merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
Her yıl ağustos ayında gökyüzünü aydınlatan Perseid meteor yağmuru, bu sene de doğaseverlerin ve astronomi meraklılarının takviminde önemli bir yer tutuyor. 60 ila 100 arasında değişen sayıda meteor görme ihtimal bir hayli yüksek ve vatandaşlar bunu kaçırmak istemiyor. Bu sebeple "Meteor yağmuru ne zaman" sorusu art arda geliyor.
Perseid yağmuru ne zaman?
Perseid meteor yağmurunun zirve yapacağı gece 12-13 Ağustos'ta yaşanacak. Özellikle 12 Ağustos'ta yağmur daha çok gözlemlenecek.
Türkiye'den izlenecek mi?
Bu muhteşem doğa olayı dünyanın dört bir yanından izlenebilecek. En önemli husus gökyüzünün açık olması... Yüksel rakımlı yerler ise seyir açısından daha avantajlı olacak.