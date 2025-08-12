Meteor yağmuru ne zaman? Perseid meteor yağmuru bu gece mi? Türkiye'den izlenecek mi?

Her yıl ağustos ayında gökyüzünü aydınlatan Perseid meteor yağmuru, bu sene de doğaseverlerin ve astronomi meraklılarının takviminde önemli bir yer tutuyor. 60 ila 100 arasında değişen sayıda meteor görme ihtimal bir hayli yüksek ve vatandaşlar bunu kaçırmak istemiyor. Bu sebeple "Meteor yağmuru ne zaman" sorusu art arda geliyor.

