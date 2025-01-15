Meteoroloji, AKOM peş peşe uyardı! İzlanda soğuğu kapıda: 25 ile kar geliyor
Ocak ayı ile birlikte yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin altında seyrederken, Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi. Meteoroloji yurdun batısında devam eden yağışların iç bölgelere de yayılacağını, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte 25 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Öte yandan AKOM'dan da İstanbul için kritik uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bugün hava nasıl olacak belli oldu. Rapora göre Ege, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak devam ediyor. İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasını karşılayan Trakya'da ise kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışının yarından itibaren yurdun içlerine sokularak, 25 ili beyaza bürümesi bekleniyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.