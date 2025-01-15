Meteoroloji, AKOM peş peşe uyardı! İzlanda soğuğu kapıda: 25 ile kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre bugün hava nasıl olacak belli oldu. Rapora göre Ege, Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'da sağanak devam ediyor. İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasını karşılayan Trakya'da ise kar yağışı etkisini sürdürüyor. 1 | 11

Kar yağışının yarından itibaren yurdun içlerine sokularak, 25 ili beyaza bürümesi bekleniyor. 2 | 11

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Giresun, Trabzon, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



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