Mide bulandıran liste açıklandı: Lahmacundan 'baş', mantıdan 'kanatlı' çıktı!

Yeni taklit ve tağşiş listesi ile sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesinde sofraların vazgeçilmezi olan ürünler dikkat çekti. Bu kadarı da olmaz denilen ihlaller en çok kaşar peyniri, yoğurt, mantı, köfte, kıyma, lahmacun harcı, zeytinyağı ve balda gerçekleşti.