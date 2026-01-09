Mide bulandıran liste açıklandı: Lahmacundan 'baş', mantıdan 'kanatlı' çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı yeni taklit ve tağşiş listesi, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinde yapılan hileleri bir kez daha ortaya çıkardı. Listeler çarşaf çarşaf uzarken ayrıntılar mide bulandırdı. Yoğurttan zeytinyağına, mantıdan lahmacuna kadar uzayan tağşiş ürünlerle birlikte, vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalar da bir bir ifşa edildi. İşte market reyonunda gördüğünüz an uzaklaşacağınız o markalar ve ürünleri...
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayanları bir bir ifşa etmeye devam ederken, taklit-tağşiş listesi mide bulandıran detaylarla doldu taştı.
Sadece geçen sene yapılan denetimlerde sağlığı tehlikeye atan 121 gıda ürünü tespit eden bakanlık, 1208 üründe de taklit veya tağşiş tespit etmişti.
Yeni taklit ve tağşiş listesi ile sağlığı tehlikeye atan gıdalar listesinde sofraların vazgeçilmezi olan ürünler dikkat çekti. Bu kadarı da olmaz denilen ihlaller en çok kaşar peyniri, yoğurt, mantı, köfte, kıyma, lahmacun harcı, zeytinyağı ve balda gerçekleşti.
Kaşar peynirinde bitikisel yağ, yoğurtta nişasta tepit edilirken, kıyma ve lahmacun harcından da kanatlı eti ile sakatat çıktı. Kilosu bin lirayı bulan zeytinyağlarında tohum yağı, süzme çiçek balında da tağşiş belirlendi.
İşte mide bulandıran listenin detayları ve halkın sağlığı ile oynayan firmalar...