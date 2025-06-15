Milli futbolcu Arda Güler 'in attığı gollerden sonra yaptığı sevinç hareketi, Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) kapsamındaki merkezi sınavda soruya konu oldu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde yer alan soruda, Arda’nın bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe kaldırarak yaptığı gol sevinci anlatıldı.

Soru metninde ayrıca Arda Güler'in gol sevinciyle ilgili şu sözlerine yer verildi:

"Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum."