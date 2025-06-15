Milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci LGS sorusu oldu
Milli futbolcu Arda Güler’in gol sevinci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda soruya dönüştü. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde yer alan soruda, Güler’in attığı gollerden sonra bir elini kalbine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe kaldırması 'tevekkül inancı' bağlamında ele alındı. Soruda, Güler’in "Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah’a bırakıyorum" sözlerine yer verildi ve öğrencilerden bu ifadenin anlamını doğru şıkla eşleştirmeleri istendi.
Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerden sonra yaptığı sevinç hareketi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda soruya konu oldu.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde yer alan soruda, Arda’nın bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe kaldırarak yaptığı gol sevinci anlatıldı.
Soru metninde ayrıca Arda Güler'in gol sevinciyle ilgili şu sözlerine yer verildi:
"Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum."
Öğrencilerden, Arda’nın açıklamasındaki 'tevekkül inancı'nın ne anlama geldiğini belirlemeleri istendi.