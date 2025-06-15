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  4. Milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci LGS sorusu oldu

Milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci LGS sorusu oldu

Milli futbolcu Arda Güler’in gol sevinci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda soruya dönüştü. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde yer alan soruda, Güler’in attığı gollerden sonra bir elini kalbine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe kaldırması 'tevekkül inancı' bağlamında ele alındı. Soruda, Güler’in "Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah’a bırakıyorum" sözlerine yer verildi ve öğrencilerden bu ifadenin anlamını doğru şıkla eşleştirmeleri istendi.

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Milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci LGS sorusu oldu - Resim: 1

Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerden sonra yaptığı sevinç hareketi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda soruya konu oldu.

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Milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci LGS sorusu oldu - Resim: 2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde yer alan soruda, Arda’nın bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe kaldırarak yaptığı gol sevinci anlatıldı.

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Milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci LGS sorusu oldu - Resim: 3

Soru metninde ayrıca Arda Güler'in gol sevinciyle ilgili şu sözlerine yer verildi:

"Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum."

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Milli futbolcu Arda Güler'in gol sevinci LGS sorusu oldu - Resim: 4

Öğrencilerden, Arda’nın açıklamasındaki 'tevekkül inancı'nın ne anlama geldiğini belirlemeleri istendi.

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