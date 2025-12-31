MİLLİ PİAYNGO (MPİ) SONUÇ SORGULAMA... 2026 yılbaşı özel çekilişi amorti belli oldu mu? Amorti ne zaman belli olacak?
Milli Piyango 2026 Özel Yılbaşı Çekilişi'ne sayılı saatler kaldı. Milyonlar zengin olma hayali ile MPİ bileti aldı. Sabah saatlerinden itibaren sorgulamalar başladı. En düşük ikramiye olan amortinin belli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, amorti ne zaman belli olacak?
Dünya yılbaşını bekliyor. Yeni yıl aynı zamanda yeni umutlar demek. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi de yeni başlangıçların simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle milyonlarca bilet satın alındı. Vatandaşlar çekilişi sabırsızlıkla beklerken amorti çekilişinin yapılıp yapılmadığı sorgulanıyor. İşte detaylar...
2026 yılbaşı özel çekilişi amorti belli oldu mu?
Amorti çekilişi henüz gerçekleşmedi. En büyük ikramiye ile amorti çekilişi birlikte yapılacak. MPİ'nin belirlediği saat ise 23.15. Canlı çekiliş Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
Yılbaşı çekilişinde genellikle iki farklı numara amorti olarak belirlenir. Biletin son hanesi, açıklanan bu amorti numaralarından biriyle aynıysa bilet amorti kazanmış sayılır.
Milli Piyango’da amorti, biletin sadece kendi bedelini geri kazandırması anlamına gelir. Yani amorti çıkan bilet, sahibine kar sağlamaz, yalnızca bilete ödenen parayı iade eder.