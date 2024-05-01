Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Uzman isim 'yolda' diyerek duyurdu: İşe göre mesai mümkün mü? İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinin çalışma hayatındaki önemli başlıkları değerlendirdiği Çalışma Meclisi, 5 yılın ardından ilk kez pazartesi günü toplandı. Meclis’in ana gündemlerinden biri de esnek çalışma oldu. Peki meslekten mesleğe değişebilecek, işe göre çalışma saatleri (mesai) mümkün mü? Uzman isim konuya dair merak edilenleri yanıtladı.

Salgın öncesinde uzaktan çalışmaya izin veren şirketlerin oranı yüzde 1 iken salgın sonrasında bu oran yüzde 78'e çıktı. TİSK verilerine göre Türkiye'de her 10 çalışandan 4'ü uzaktan çalışma imkanına sahipken, çalışan nüfusun yüzde 30'u uzaktan çalışabiliyor. Ayrıca çalışanların %73'ü evden çalışmanın iş-özel hayat dengesini sağladığına inanıyor. 1 | 10

Peki esnek çalışma yaygınlaşacak mı? Esnek çalışma modeli hangi sektörlere yaygınlaştırılabilir? Esnek çalışma ücretlerin düşmesine neden olur mu? Çalışma hayatında standartlaştırılmış 9'dan 6'ya kadar çalışma sisteminin yanı sıra işe göre (mesleki) vardiya uygulaması da yapılabilir mi? İşte ayrıntılar... 2 | 10

Esnek çalışma yaygınlaşacak mı? Sosyal Güvenlik Danışmanı Emin Yılmaz bu konuyla ilgili konuları açıklıyor. Milliyet'in haberine göre Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Dijital dünyada yerimizi almamız gerekiyor. Çalışma hayatı da yeni bir döneme girmeye başladı. Hayatımıza yeni terimler ekleniyor. Bunlara baktığımızda yeni nesil çalışma modelleri ortaya çıkıyor, hibrit çalışma, uzaktan çalışma , esnek çalışma Ve dünyanın bahsettiği dört günlük çalışma ve üç günlük tatil modeli. 3 | 10