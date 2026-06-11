Milyonlarca sinek içeriyor, kilosu 500 TL'den satılıyor
Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştirildiği Aydın'da incir sezonunun başlamasıyla birlikte geleneksel içinde milyonlarca sinek bulunan ilekler satışa çıktı. İncirin döllenmesini sağlayan ve meyvenin kalitesinde kritik rol oynayan sinekli ilekler, bu yıl kilosu 500 TL'ten satılıyor.
Aydın'da incir sezonunun başlamasıyla hareketlenen ilek pazarlarında, meyvenin tozlaşmasını sağlayan sinek larvaları kilosu 500 TL'den alıcı buluyor.
İncirin olgunlaşmasında hayati rol oynayan ve halk arasında "ilek" olarak bilinen sinekli erkek incirler, dişi incir ağaçlarına asılarak doğal döllenme sağlanıyor. İleklerin içerisinde bulunan ve incir arıcığı olarak da bilinen sinekler, taşıdıkları polenlerle incirleri daha kaliteli ve daha tatlı hale getiriyor.
Pazarlarda sinek yoğunluğu yüksek olan kaliteli ilekler kilosu 400 ila 500 TL arasında satışa sunuluyor.
İncirliova'da yıllardır kurulan geleneksel ilek pazarında satış yapan Hakan Erol, 2026 yılı ilek sezonunun başladığını belirterek, "Yeni başladık pazar sakin ama bir kaç gün sonra hızlanır. Fiyatlar 500 TL civarında. Bu ilekler olmazsa meyve kaybına sebep oluyor, incir bununla kaliteli ve ballı oluyor. Onun için ilekleme yapmak mecburiyetindeyiz. Ağaçların büyüklüğüne göre ikişer üçer tane asıyoruz. Akşam geç saatlerde asarsak sabah kadar sinekler de görevini yapıyor. Meyvelerin dökülmesini önlüyor. Olgunlaşmasını sağlıyor" dedi.
"Bir arı vazifesi görüyor"
İlek sineklerinin bir nevi arı görevi gördüğünü ifade eden Erol, "Bunlar incir meyvelerine girdikten sonra dökülmesini önlüyor. Bir arı vazifesi görüyor. İleklerin içindeki toz ve larva da önemli" şeklinde konuştu.
"Bunun içinde milyonlarca sinek var"
Sinek olmazsa incirlerin de olmayacağını ifade eden Murat Peçen ise " Burası da İncirliova'nın geleneksel ilek pazarı. Her yıl burada kurulur. Üreticiler gelir alır. Toptan ve perakende satışlar yapılır. İncirlerin gelişmesi için ilek önemli. Bunun içinde milyonlarca sinek var. Oradan döllenir. Sinek olmazsa incir de olmaz" dedi.
İlek toplama işinin de oldukça zahmetli olduğuna dikkat çeken üretici Orhan Orut da "Sabah 5 gibi bahçeye gidiyoruz. Ağacın başına çıkıyoruz. Çok zor durumda topluyoruz. Tek tek topladığımız için zahmetli oluyor" ifadelerini kullandı.