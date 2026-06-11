Milyonlarca sinek içeriyor, kilosu 500 TL'den satılıyor

İncirliova'da yıllardır kurulan geleneksel ilek pazarında satış yapan Hakan Erol, 2026 yılı ilek sezonunun başladığını belirterek, "Yeni başladık pazar sakin ama bir kaç gün sonra hızlanır. Fiyatlar 500 TL civarında. Bu ilekler olmazsa meyve kaybına sebep oluyor, incir bununla kaliteli ve ballı oluyor. Onun için ilekleme yapmak mecburiyetindeyiz. Ağaçların büyüklüğüne göre ikişer üçer tane asıyoruz. Akşam geç saatlerde asarsak sabah kadar sinekler de görevini yapıyor. Meyvelerin dökülmesini önlüyor. Olgunlaşmasını sağlıyor" dedi.