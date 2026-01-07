Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri yeniden gündeme geldi. Regaib Kandili’nin ardından gözler Miraç Kandili’nin idrak edileceği tarihe çevrildi. İslam alemi, bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Bu nedenle “Miraç Kandili ne zaman” sorusu her geçen gün daha sık soruluyor.