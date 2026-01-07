Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
Mübarek üç aylar içerisinde önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili için geri sayım sürüyor. Manevi iklimin hissedildiği bu dönemde vatandaşlar kandil takvimini yakından takip ediyor. Müslümanlar, Miraç Kandili’nin tarihini öğrenmek istiyor. Son zamanlarda “Miraç Kandili ne zaman” sorusu daha da sıklaşmış durumda...
Üç ayların başlamasıyla birlikte kandil günleri yeniden gündeme geldi. Regaib Kandili’nin ardından gözler Miraç Kandili’nin idrak edileceği tarihe çevrildi. İslam alemi, bu mübarek gecenin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Bu nedenle “Miraç Kandili ne zaman” sorusu her geçen gün daha sık soruluyor.
Miraç Kandili ne zaman?
2026 yılı Miraç Kandili, hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmesi nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.
Üç aylar takvimi
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı