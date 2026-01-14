MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ: Bugün kandil mi, Miraç Kandili bugün mü? Kandil ne zaman?

Miraç Kandili için nefesler tutuldu. Tövbe, arınma ve rahmet kapılarının açık olduğuna inanılan bu özel gece iple çekiliyor. Bazı müminler tarih konusunda kafa karışıklığı yaşarken Diyanet'in açıklamış olduğu dini günler takvimi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Bugün kandil mi", "Miraç Kandili ne zaman" sorusunun yanıtı...