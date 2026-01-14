MİRAÇ KANDİLİ TARİHİ: Bugün kandil mi, Miraç Kandili bugün mü? Kandil ne zaman?
İslam alemi yılın ilk kandili olan Miraç Kandili'ni bekliyor. Miraç Kandili'ni milyonlarca Müslüman ibadetlerle geçirecek. İbadetlerini aksatmak istemeyen vatandaşlar tarihlere odaklanmış durumda... Bu mübarek geceyi kaçırmak istemeyenler "Bugün kandil mi", "Miraç Kandili ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
Miraç Kandili için nefesler tutuldu. Tövbe, arınma ve rahmet kapılarının açık olduğuna inanılan bu özel gece iple çekiliyor. Bazı müminler tarih konusunda kafa karışıklığı yaşarken Diyanet'in açıklamış olduğu dini günler takvimi yoğun şekilde araştırılıyor. İşte "Bugün kandil mi", "Miraç Kandili ne zaman" sorusunun yanıtı...
Miraç Kandili ne zaman?
14 Ocak 2026 Çarşamba Miraç Kandili değil. Bu yıl Miraç Kandili, hicri takvime göre Recep ayının 27. gecesine denk gelmesi nedeniyle 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek.
Üç aylar takvimi
15 Ocak 2026 – Miraç Kandili
2 Şubat 2026 – Berat Kandili
19 Şubat 2026 – Ramazan ayının başlangıcı
16 Mart 2026 – Kadir Gecesi
19 Mart 2026 – Ramazan Bayramı arifesi
20-22 Mart 2026 – Ramazan Bayramı