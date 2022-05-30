Mısır'da antik döneme ait 250 mumya bulundu
Mısır'da antik döneme ait 250 mumya ile 150 heykel bulundu. Ahşap yapımı renkli tabutun içindeki mumyaların iyi korunduğu kaydedildi.
Antik Mısır'da yerleşim alanı olarak kullanılan ve krallık mezarlarının bulunduğu tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda M.Ö 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 mumya ile 150 heykel bulundu.
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Ülkedeki "Sada el-Beled" kanalının haberine göre, Giza kentinde yer alan tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda Mısır'ın antik dönemine ait yeni eserlere ulaşıldı.
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