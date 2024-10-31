MİT özel koleksiyonunun bir bölümünü paylaştı! İstihbarat raporları dikkat çekti...
Milli İstihbarat Teşkilatı, özel koleksiyonunda yer alan belgelerin bir bölümünü paylaştı. "Özel koleksiyon" içerisinde yer alan ve en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge, MİT'in resmi internet sitesinde ziyaretçilerin erişimine açıldı. Söz konusu belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yer alıyor.
MİT'in sayfasında, İstanbul Bölge Amirliğinin Milli Emniyet Hizmeti Riyaset-i Aliyyesi'ne gönderdiği 31 Mart 1928 tarihli raporda Sovyet yazarı Maksim Gorki'nin ünlü romanı "Ana"nın film olarak İstanbul'da gösterime girdiği ve bu eserin kuvvetli bir komünizm propagandası olabileceği konusunda görüşleri içeren istihbari belge de dikkati çekiyor.
Belgeler arasında, Mart 1921 tarihli Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye Riyaset-i Celilesine, yani Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen "Yavuz Grubu" mühürlü belge de bulunuyor.
1948'de MAH Reisi Naci Perkel imzalı olan bu belgede, şüpheli görülen bir kişiye ilişkin Ankara Bölge Amirliği'ne gönderilen talimat da yer alıyor.
Felah Grubu'ndan 1922'de Erkan-ı Harbiye-i Umumiyye Riyaset-i Celilesine gönderilen "çift hilal" mühürlü yazı da, dikkat çeken dokümanlar arasında yer alıyor.